In augustus 2019 bereikte ons het treurige nieuws dat DuckTales: Remasterd de digitale winkels zou verlaten. Indertijd werd hiervoor door uitgever Capcom geen concrete reden gegeven, maar vermoedelijk speelde het verlopen van de licentie hier een belangrijke rol in. Het voorbije halve jaar kon de game niet meer digitaal aangekocht worden, wat waarschijnlijk hier en daar tot tranen leidde. Vrees echter niet, want Capcom kondigde aan dat ze hun actie hebben rechtgezet: DuckTales Remasterd is namelijk terug!

Deze heropleving zou een ideaal moment geweest zijn om de game even op sale te zetten, maar helaas is dat slechts wishful thinking. Als je deze game toch eens een kans wil geven, kan je dat nu dus opnieuw doen via de PlayStation Store voor €14.99. Tijd dus om weer te genieten van DuckTales -Woohoo!-