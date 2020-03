De release van Resident Evil 3 nadert steeds meer, want we mogen de game volgende maand verwelkomen. Onlangs verscheen er al een enorme berg aan gameplay van de game en ook dit keer hebben we nieuwe beelden voor je. Capcom liet via een livestream namelijk weer wat van de game zien.

Helaas is de kwaliteit van de beelden niet heel hoog en zit er ook een frame over de beelden heen, waardoor het geen fullscreen footage is. Het commentaar is Japans, maar de in-game audio is wel in het Engels en daarom nog aardig te volgen. In deze beelden zien we het personage Jill in actie.

De gameplay kan je hieronder bekijken en duurt iets korter dan een kwartier. Resident Evil 3 verschijnt op 3 april in de schappen.