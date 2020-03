Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution kwam tijdens de vorige zomer exclusief uit voor de Nintendo Switch. De tijdelijke exclusiviteit is echter niet van lange duur. Eind vorig jaar liet Konami al weten dat de game ook voor andere platforms wordt uitgebracht en nu weten we ook wanneer dit precies gebeurt.

Konami heeft namelijk aangekondigd dat Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution op 24 maart verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. In tegenstelling tot de release voor de Nintendo Switch, komt de game voor de andere platforms alleen digitaal uit.

Samen met de aankondiging van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer van Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uitgebracht. Check de video hieronder.