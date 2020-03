Sony stelt ons geduld flink op de proef als het aankomt op de onthulling van de PlayStation 5. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de next-gen console uit de doeken gedaan wordt en dus weten we bijvoorbeeld ook nog niet hoe de PS5 er precies uit gaat zien.

Gelukkig zijn er genoeg creatievelingen te vinden op het internet. Dat levert bijvoorbeeld de onderstaande concept video op, waarin wordt getoond hoe de PlayStation 5 en de DualShock 5 er eventueel uit zouden kunnen zien. Het ontwerp is behoorlijk gedetailleerd, dus ook al gaat het hier om een concept ontwerp, de video is alsnog zeker fraai om even te bekijken.