Hunt: Showdown kon ons best bekoren, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. De duistere multiplayer shooter kampt momenteel nog met een fikse dosis input lag, maar volgens een recente post op Reddit zal dit euvel in de nabije toekomst verholpen worden. Dat is echter niet het belangrijkste nieuws dat uit die ene post af te leiden valt.

De ontwikkelaar in kwestie, lead designer Dennis Schwarz, geeft namelijk aan dat het input lag probleem opgelost zal worden in dezelfde update die cross-play tussen PS4 en Xbox One moet introduceren. Deze update zou er reeds binnen enkele weken aankomen. Of hoe de toekomst van Hunt: Showdown er momenteel verdomd rooskleurig uitziet!

“We are currently still investigating the input lag issue, but hope to have this go live with the same update that will introduce cross-play between XBOX and PS4 players. This should be rather soon! Hopefully in the next couple weeks.”