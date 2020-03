Dreams heeft een gloednieuwe update gekregen met versienummer 2.06. Deze update brengt het Welcome Garden Art Pack met zich mee samen met enkele tweaks voor de game. Dit pakket geeft je alvast een voorproefje op wat er allemaal komen gaat en hoe Media Molecule deze content aan de game zal toevoegen. Je kunt het pakket gebruiken om je homespace op te fleuren of het in je eigen creaties verwerken.

De changelog tref je hieronder, evenals een video die de update voor je uitlicht. De update is vanaf nu beschikbaar.