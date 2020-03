Bandai Namco heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van de aankomende anime geïnspireerde battle action game My Hero One’s Justice 2. Deze trailer focust zich op de cast van de game, dat betekent dat je personages zoals Seiji Shishikura, Camie Utsushimi, Gang Orca, BMI Hero: Fat Gum en Sir Nighteye voorbij ziet komen.

De game staat gepland voor een release op de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc op 12 maart 2020. Het is de tweede game in de reeks van My Hero One’s Justice, de eerste scoorde een lage voldoende op Metacritic destijds.