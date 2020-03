Harrowstorm is de nieuwe uitbreiding voor The Elder Scrolls Online waarbij je de geplunderde Unhallowed Grave gaat verkennen. Je gaat een bovennatuurlijke storm onderzoeken in Icereach en begint een verhaal dat uiteindelijk verdergaat in het hoofdstuk The Elder Scrolls Online: Greymoor en als het goed is ben je daar het komende jaar helemaal zoet mee.

De nieuwe uitbreiding voor The Elder Scrolls Online staat momenteel gepland voor een release op 10 maart later dit jaar. Bethesda heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven die gameplay laat zien en dat check je hieronder.

Descend into the Dark Heart of Skyrim and begin your year-long adventure with Harrowstorm, a new dungeon DLC game pack for The Elder Scrolls Online. Explore the plundered burial site of Unhallowed Grave, investigate a supernatural storm in Icereach, and begin a story that leads directly into the events of the upcoming Chapter, The Elder Scrolls Online: Greymoor, and continues throughout all of 2020!

The Harrowstorm DLC game pack is coming March 10 for PlayStation 4. Get access to Harrowstorm free with an active ESO Plus membership, or purchase it with crowns from the in-game Crown Store.