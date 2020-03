Een paar extra knoppen op je controller is tegenwoordig geen overbodige luxe. Pro controllers worden steeds meer verkocht en daardoor zie je steeds meer bedrijven hier op inspelen. Het arsenaal wat beschikbaar is voor de PlayStation 4 is inmiddels fors te noemen. Merken als Nacon en Scuf hebben meerdere controllers in verschillende prijsklassen en ook Razer gaat al een tijdje mee op dit gebied. Astro en Thrustmaster zijn de nieuwe kinderen in de klas en het zal ons niks verbazen als we meer bedrijven gaan zien die er een graantje van mee willen pikken.

Ook bij de concurrent zien we dat de fans geïnteresseerd zijn in pro controllers. De extra toeters en bellen, zoals meerdere profielen kunnen opslaan, gevoeligheidsaanpassingen verrichten bij de pookjes en button mapping, zijn toch wel de toevoegingen waarvoor gamers bereid zijn meer te betalen. Dit bewijst de first-party pro controller van Microsoft eens te meer. De Elite Series 2 controller heeft het bijzonder goed gedaan in januari en wist de top 5 te bereiken als best verkochte accessoire op Amazon. Een flinke prestatie, gezien zo een Elite Series 2 controller toch al gauw voor rond de €170,- over de toonbank gaat.

Ook Sony, ondanks de samenwerking met vele derde partijen, probeert op hun eigen manier mee te spelen in deze relatief nieuwe markt. Zo is vorige maand de Back Button-accessoire voor de DualShock 4 verschenen, zodat de casual gamer voor een budgetprijs er toch wat extra knoppen bijkrijgt. Sterker nog, Mark Cerny liet in een interview als eens doorschemeren dat het de bedoeling was om een DualShock controller uit te brengen met de PlayStation 4 Pro, die extra knoppen op de achterkant zou hebben. De reden waarom Sony dit plan niet heeft doorgezet is omdat de gamers ‘niet klaar’ zouden zijn voor ‘zoveel’ extra knoppen. Verkeerde inschatting blijkt achteraf.

Gezien de derde partijen en Microsoft inmiddels veelvuldig hebben aangetoond dat het tegendeel waar is, lijkt het ons de hoogste tijd dat Sony ook met een first-party pro controller komt. Dit zou een mooi gat opvullen dat er nu nog is. Het grootste nadeel van het huidige aanbod pro controllers, is dat ze allemaal de complete functionaliteit van de DualShock 4 missen. Elke controller heeft meerdere elementen overgenomen van de standaard controller, maar mist er ook een paar. Dit nadeel wordt overigens door Sony zelf gecreëerd, omdat al deze functies gepatenteerd zijn.

Derde partijen moeten bij Sony om toestemming vragen als ze het willen implementeren en dat gaat ongetwijfeld gepaard met veel kosten. Dat zou ook verklaren waarom lang niet alles overgenomen wordt en uitsluitend de belangrijkste functies. In dat kader zou een first-party controller van Sony de meest complete controller kunnen zijn. De meeste third-party pro controllers hebben bovendien een asymmetrisch design, dus het herkenbare symmetrische design van Sony zou de samenwerking met third-party niet per se in de weg hoeven te staan. Als het ware zou het aanbod van pro controllers met een variant van Sony gecompleteerd worden.

Nu we allerlei patenten van de DualShock 5 voorbij zien komen, lijkt het ons met de introductie van de nieuwe console een uitstekend moment voor Sony om met een eigen pro variant op de nieuwe controller te komen. Een controller die alle gewenste basisfunctionaliteiten bezit, aangevuld met de toeters en bellen die je van een standaard pro controller verwacht. Eens? Moet Sony dit doen? Of is het huidige aanbod voldoende en volstaat de Back Button-accessoire? Of kijk je er anders naar? Laat het hieronder weten.