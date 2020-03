Dat Call of Duty: Modern Warfare een Battle Royale modus zal krijgen is inmiddels een publiek geheim, de vraag is alleen nog wanneer die modus verschijnt. Eerder leek een teaser te hinten naar 3 maart, maar dat bleek niet correct te zijn. Het is immers 6 maart en van de Warzone modus is nog altijd geen sprake.

De kans bestaat echter dat we deze modus op dinsdag 10 maart in de game mogen verwelkomen. Twitter-gebruiker Okami13 laat dit via een bericht op het medium weten. Nu kan iedereen wat roepen, maar deze persoon lekte eerder ook al de Gunfight alpha voordat deze officieel werd aangekondigd, dat maakt het dus ietsje betrouwbaarder.

Volgens dezelfde persoon zal Activision maandag een teaser trailer online zetten.