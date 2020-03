Het coronavirus heeft steeds meer impact op grootschalige evenementen en zodoende zien we met enige regelmaat nu annuleringen voorbij komen. De E3 voorbereiding had tot voor kort geen last van het virus, gezien de beurs pas in juni zal plaatsvinden. Dit liet de organisatie eerder deze week nog weten, maar daar is nu verandering in gekomen.

Los Angeles heeft als gemeente de noodtoestand uitgeroepen in de stad omwille van de toenemende dreiging van het virus. Dit betekent ook dat er maatregelen genomen worden om eventuele verspreiding in de stad tegen te gaan en een van de eerste acties is mogelijk het inperken van grootschalige evenementen waar veel mensen op af komen.

Dit zou op termijn ook kunnen betekenen dat de E3 voor dit jaar geannuleerd wordt, hoewel daar momenteel nog geen sprake van is. De ESA, organisatie van de beurs, is druk bezig om de situatie te beoordelen en zal op basis daarvan vervolgstappen nemen. Het is vooralsnog afwachten hoe het zal gaan lopen, maar de mogelijkheid bestaat dat we dit jaar geen E3 hebben.

Als dat het geval is, dan zullen veel uitgevers ongetwijfeld voor alternatieve manieren kiezen om toch hun games te onthullen. Dit kan de toekomst van de E3 echter op scherp zetten, want als de alternatieve manieren net zo goed werken, wat is dan het nut van een peperdure booth op de beursvloer? Een hypothetische vraagstelling vooralsnog, maar het kan weleens meer invloed op de E3 hebben dan ogenschijnlijk lijkt.