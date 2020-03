We hebben er lang op moeten wachten, maar de releasedatum van Ghost of Tsushima is nu eindelijk aangekondigd. Sony PlayStation en Sucker Punch zullen de game op 26 juni later dit jaar uitbrengen voor de PlayStation 4, zo laat men via het PlayStation Blog weten.

Samen met deze aankondiging is er ook een nieuwe trailer online gegaan en die richt zich op het verhaal. Net zoals alle voorgaande trailers van deze game, is ook de nieuwe trailer zeker weer het bekijken waard.