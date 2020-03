Het moment der waarheid is bijna aangebroken: over iets meer dan een maand verschijnt Final Fantasy VII Remake in de winkels. Kortgeleden ging de game goud en dat betekent dat de game zoals die in de winkels verschijnt is afgerond.

Dat brengt ons op het onderwerp: wat gebeurt er nadat de (volledige) game is verschenen? Waar focust het team zich dan op, naast natuurlijk de toekomstige content en episodes van Final Fantasy VII Remake. Helaas kon producer Yoshinore Kitase dit niet concreet vertellen. Wel vertelde hij dat een remake van Final Fantasy V, de eerste game waaraan hij gewerkt heeft, hem een erg interessant idee lijkt.

Helaas wil dat niet zeggen dat Square Enix daar per se in geïnteresseerd is. Het is ook de vraag of Kitase er überhaupt aan toekomt, leuk zou hij het in ieder geval wel vinden.

“(Laughs) Ok, so first of all, you have to promise you’re not going to write an article saying Square Enix is remaking Final Fantasy something, something… It’s just a purely personal opinion, just so you understand that.”

“With that caveat in place, the first Final Fantasy that I worked on myself was Final Fantasy V, that hasn’t been remade with the more realistic kind of approach yet, so I think it might be quite interesting to do a FF5 remake someday.”