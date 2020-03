Iedereen die ook maar een beetje bekend is met de DOOM-franchise, weet dat elke game een heerlijke soundtrack kent. Het is eigenlijk een primair onderdeel van de game, want wat is DOOM zonder harde metal?

En daar zijn de ontwikkelaars zich ook zeker van bewust, vandaar dat er ditmaal wederom veel tijd in de muziek gestoken wordt, die fijn bijdraagt aan de sfeer. In de onderstaande video krijgen we een inzicht op hoe de vocale opname van zo’n soundtrack in z’n werk gaat, onder de regie van de legendarische Mick Gordon.