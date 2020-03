Eerder vandaag werd de releasedatum van Ghost of Tsushima aangekondigd en heel lang hoeven we niet meer op de game te wachten. Vanaf 26 juni kunnen we met deze veelbelovende titel aan de slag en op de release heb je keuze uit verschillende edities.

Die zijn eveneens door Sony aangekondigd en zetten we hieronder voor je op een rijtje. Voor de prijzen, alsook de beschikbaarheid van deze deze edities raden we je aan de retailers in de gaten te houden.

Digital Deluxe Edition

Digitaal exemplaar van Ghost of Tsushima

Hero of Tsushima skin set

Eén technique point en de Charm of Hachiman

Dynamisch PS4-thema

Digitaal artwork boekje

Director’s commentary

Special Edition

Exemplaar van Ghost of Tsushima

Steelcase

Golden mask en sword skin set

Eén technique point en de Charm of Hachiman

Dynamisch PS4-thema

Digitaal artwork boekje

Director’s commentary

Collector’s Edition