Ubisoft kondigde afgelopen jaar tijdens de E3 een nieuw IP aan, genaamd Roller Champions. Deze game is een free-to-play PvP sportgame, waarin je de bal van de tegenstander moet veroveren. Het concept heeft wat weg van Rocket League en ziet er vermakelijk uit. Helaas werd deze game destijds enkel voor de pc aangekondigd.

Het was wel te verwachten dat er een consoleversie zou komen, maar Ubisoft had daar tot op heden niets over gemeld. Het hoge woord is er nu echter uit, want deze kleurrijke sportgame wordt ook uitgebracht op consoles. Wanneer de game zal verschijnen is nog niet bekendgemaakt .

Niet helemaal bekend met Roller Champions? Kijk dan zeker de onderstaande video even voor een eerste indruk.