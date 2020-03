Ongeveer een maand geleden verscheen Journey to the Savage Planet en dat is een verrassend leuke game. Schop en sla je een weg door de buitenaardse flora en fauna en ontdek de geheimen van de planeet: de game in een notendop. Journey to the Savage Planet is nog maar kort verkrijgbaar en de ontwikkelaar komt nu met nieuwe content voor de game.

Spelers kunnen aan de slag met een nieuwe modus, genaamd ‘Old Game Minus’. De game zelf is niet heel moeilijk, maar daar brengt deze modus wat verandering in. In Old Game Minus heb je slechts drie levens en moet je de game ook binnen een bepaalde tijd voltooien. Zijn je levens op, dan mag je van voor af aan opnieuw beginnen.

For pioneers looking for more of a challenge, we’ve added a game mode just for you! When you launch old game minus, only three lives and a timer stand between you and greatness! Use up your lives and the game is over. Like, really over, because we delete your old game minus saves. Share your speedy times with friends and see who is the fastest!

Naast de nieuwe modus krijgt de game ook een verbeterde foto modus. Was je al uitgekeken op Journey to the Savage Planet? Dan zal de nieuwe modus je wellicht weer even bezig kunnen houden.