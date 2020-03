De release van NioH 2 komt steeds dichterbij, want over een week kunnen spelers weer aan de slag in het feudale Japan. Afgelopen weekend kon je nog een demo van de game spelen, waarin je drie verschillende missies kon doen. Het is nu dus even wachten, maar Koei Tecmo begint de game alvast wat meer te promoten.

Zo is er een tv-commercial verschenen die kort maar krachtig is en je lekker probeert te maken voor de game. De commercial staat bol van de actie en is zeker leuk om even te kijken. Verder is er ook nog een langere video verschenen die dieper ingaat op de personages en diverse gameplay elementen.

NioH 2 ligt vanaf 13 maart in de schappen. Wij zijn inmiddels al druk bezig met de game en onze review mag je volgende week verwachten.