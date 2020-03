Een dezer dagen verschijnt de nieuwste patch voor The Outer Worlds, versie 1.3. Deze update brengt wat wijzigingen aan de user interface, maar ook wat verbeteringen voor de gameplay naar de game. Obsidian Entertainment heeft deze aanpassingen allemaal netjes op een rij gezet.

Zoals hieronder valt te lezen zullen bijvoorbeeld inactieve quests voortaan ook op de map verschijnen, zodat je makkelijker kan bijhouden waar nog het een en ander voor jou te doen is. Ook is er voor de mensen die dat prettig vinden nu de mogelijkheid om de X-as andersom in te stellen wanneer je aan het richten bent.

Greetings employees of Halcyon,

We have been hard at work developing fixes and implementing features you all have shared with us, and we are excited to share that we plan to release Patch 1.3 later this week for all platforms. A lot is going in with this patch, but we wanted to share with you a few of the exciting changes you can expect to see when this patch goes live:

Top Community Requests:

UI Changes

Font Scaling (added a setting to adjust the size of text throughout most UI) Ultrawide Support (loading screens & cinematics) Improved Font Visibility (coloring) Multi Quest Map Tracking (can see inactive quests on the map and select them) New Reticle HUD Setting Option “Aiming Only” (ADS or Scoped) Fixed the Chromatic Aberration Setting not Saving



Gameplay Changes

New Invert “X-Axis” Setting

Added Toggle for Sprinting

Improved the quality of item drops when killing Manti-Queens

Fixed the effects of Encumbrance not working correctly with the Confidence Perk

We want to thank you all for the continued feedback and patience while we continue to work to improve your gaming experience.