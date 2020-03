Met name Test Drive Unlimited 2 was destijds vrij populair. Het was een lekker simpele arcade racer met een flinke map om doorheen te crossen en de game kende een best leuke manier van sociale integratie. Sinds het moderne Atari zo’n beetje kopje onder ging, hebben we niks meer van deze serie vernomen, tot nu.

Stilletjes heeft Benoit Clerc van Nacon tijdens een interview met GamesBeat onthuld dat een van hun studio’s, Kylotonn, bezig is met een derde deel. Kylotonn is voornamelijk bekend van de laatste paar WRC-games, dus met racegames hebben ze in ieder geval ervaring. Het verhaal houdt hier echter nog niet op.

Zo was er een paar maanden terug een post op Reddit, waarin mogelijk wat informatie werd gelekt over Test Drive Unlimited 3. Zo zou de wereld in deze game ongeveer net zo groot worden als die van The Crew en de grafische motor zou dezelfde zijn als die van WRC 8, het meest recente deel.

Daarnaast zou Nacon deze racer al eind 2020 willen uitbrengen. Dit laatste is echter alles behalve bevestigd, dus neem dit vooral met een korrel zout.