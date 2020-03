Square Enix is volop bezig met oude series van weleer nieuw leven in te blazen. Waar zij eerder al met een remake van Secret of Mana kwamen, ondergaat Trials of Mana nu dezelfde behandeling. En we hoeven niet lang meer te wachten. De remake van Trials of Mana verschijnt namelijk al op 24 april aanstaande.

In de onderstaande video krijgen we weer wat van de kleurrijke RPG en hack & slash gameplay te zien. Deze remake is dus net zo gemoderniseerd als de remake van Secret of Mana. Hoewel de laatstgenoemde best vermakelijk was, wist het de fans van weleer niet volledig te overtuigen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wij zijn benieuwd wat Trials of Mana voor ons in petto heeft.