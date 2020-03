Ghost Recon: Breakpoint lanceerde met een gear systeem dat niet helemaal op zijn plaats is in deze franchise. De kwaliteit was ook niet fantastisch en kort samengevat ontbrak hetgeen Wildlands zo’n goede game maakte in deze titel. Dat was terug te zien in de reviews, maar ook in de community feedback.

Ubisoft beloofde verbetering, maar dat heeft tijd gekost, omdat de ontwikkelaar het graag goed wil doen. Zodoende werd de grote update uitgesteld, maar de release is nu eindelijk bijna hier. Op 24 maart verschijnt de tweede grote update voor de game en die komt met een erg interessante feature.

Na het updaten zul je de game namelijk op verschillende manieren kunnen spelen. De game zal dan de opties Regular, Immersive en Custom aanbieden. De eerste optie is dat Ghost Recon: Breakpoint blijft zoals die nu is, Immersive haalt alle gear levels weg en het lootsysteem dat er achter hangt, tevens voegt het nieuwe tactische opties toe.

Bevalt geen van de twee opties je? Dan kun je de ervaring geheel naar eigen hand zetten door in de custom modus zelf je manier van spelen samen te stellen. Hieronder een video die het nader uitlegt en verder kunnen we nog melden dat de Engineer klasse op de genoemde datum eveneens naar de game komt.

Ubisoft is na het uitbrengen van deze update echter nog niet klaar met de game, want de toevoeging van AI teammaten zit er nog niet bij. Daar wordt nog aan gewerkt en ook de tweede Raid is uitgesteld, gezien Ubisoft mankracht nodig had voor de gewenste features. Wanneer de tweede Raid en of die komt, is vooralsnog onbekend.