Games en films zijn niet altijd een goede combinatie geweest, games en series daarentegen zijn een stuk interessanter. Zo is de animatieserie van Castlevania op Netflix prima te noemen en The Witcher zelfs uitstekend. Nu is er een nieuwe serie op komst gebaseerd op een game en die wekt gelijk de interesse: The Last of Us.

Neil Druckmann (creative director) van Naughty Dog zal samen met Craig Mazin (Chernobyl, HBO) verantwoordelijk zijn voor de serie en dan met name het verhaal, waarbij Evan Wells (president Naughty Dog) en Carolyn Strauss (Chernobyl) optreden als executive producer. Dat klinkt als een goede combinatie, gezien Naughty Dog meester is in het maken van games en Chernobyl een weergaloze serie was.

Wanneer de serie van The Last of Us in première gaat is nog niet bekend, maar gezien de samenwerking pas net is aangekondigd zal het wellicht nog even duren.