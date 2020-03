De PlayStation 5 moet dit najaar verschijnen en hoewel we nog steeds niets van de console gezien hebben en Sony erg stil blijft, lijkt de ontwikkeling op schema te liggen. Dat valt te baseren op een presentatie van AMD, die hierover kort gesproken heeft.

AMD levert onderdelen aan zowel Sony als Microsoft voor de nieuwe consoles en bij de presentatie gaf de fabrikant aan dat de ontwikkeling van beide platformen op schema ligt. In dat kader vooralsnog geen vertragingen, hoewel dat zou kunnen ontstaan door het coronavirus zodra de consoles in productie gaan.

Het goede nieuws is dus dat het achter de schermen ogenschijnlijk goed gaat, hoewel Sony daar zelf niet loslippig over is. Verder werd uit de presentatie van AMD nog duidelijk dat ray-tracing een zeer belangrijke focus is van de next-gen consoles.

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 5, 2020