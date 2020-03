Death Stranding is een van de weinige Triple-A titels die niet bij de release een foto modus kende of er een vrij snel na de release kreeg. De komst van zo’n modus is echter niet uitgesloten, gezien Kojima er losjes naar lijkt te hinten.

De game zal later dit jaar voor de pc verschijnen en die editie van de game bevat een foto modus, zo was al bekend. Via Twitter geeft Kojima nu echter aan dat hij deze modus met een update overweegt toe te voegen.

Gezien het al in ontwikkeling is voor de pc-versie, is de veronderstelling dat het bij de release inbegrepen zit, dus dan is een aparte update niet noodzakelijk. Dat doet men op het web vermoeden dat deze feature mogelijk ook naar de PS4 komt.

Niets is zeker, maar als de functionaliteit er toch is, waarom dan niet ook op andere platformen uitbrengen. Toch? Zodra we meer concrete informatie hebben, laten we het weten.