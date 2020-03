De meeste geheimen in God of War zijn inmiddels wel ontdekt, toch is er weer een nieuw geheim – of easter egg zoals je wil – gevonden in de game. YouTuber Lance McDonald is het gelukt om de camera te ‘hacken’ en dat laat hem toe om op plekken in de game te komen die eigenlijk niet toegankelijk zijn.

Nadat Kratos Baldur verslaat verdwijnt deze kerel in een diepe kloof, maar blijkbaar niet zonder een laatste ‘bericht’ aan zijn vijand. Het resultaat zie je in de video hieronder en is best wel grappig, gezien dit per toeval ontdekt werd. Dat roept ook de vraag op: wat hebben we nog meer niet gezien in God of War?