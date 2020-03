De Gamescom van dit jaar laat nog wel even op zich wachten, gezien het pas in augustus zal plaatsvinden. De voorbereidingen zijn echter al bezig, zo blijkt uit een eerste lijst van uitgevers die door de organisatie is gepubliceerd.

De onderstaande partijen zullen allemaal deelnemen aan de beurs in Duitsland en het is enigszins voorspelbaar wat betreft de grote uitgevers. Opvallend is echter dat Sony PlayStation (nog?) niet in deze lijst voorkomt.

Sony is alle jaren tot op heden aanwezig geweest op de Gamescom, dus naar verwachting zullen ze er ook dit jaar weer bij zijn. Mogelijk dat de deal nog niet rond is, waardoor ze niet in de lijst zijn opgenomen.