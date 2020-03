In de maand februari verschenen er niet heel veel games en dat is ook te zien aan de overzichten van best verkopende en meest gedownloade content uit de PlayStation Store. Grand Theft Auto V heeft weer de nummer een positie ingenomen en enigszins verrassend zien we Tom Clancy’s The Division 2 terugkeren.

Verder deed The Witcher 3 het in de afgelopen maand wederom erg goed en de enige echte nieuwkomer is Dreams, die op de vijfde positie is geëindigd. Als we kijken naar de PlayStation VR games, dan zien we weinig noemenswaardige verschuivingen en hetzelfde kan ook gezegd worden over de andere categorieën.

Het volledige overzicht check je hieronder.

PS4

Grand Theft Auto V (1) Tom Clancy’s The Division 2 (RE) The Witcher 3: Wild Hunt (2) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (16) Dreams (New) Minecraft (8) EA Sports FIFA 20 (3) Days Gone (RE) Red Dead Redemption 2 (14) Marvel’s Spider-Man (13) EA Sports UFC 3 (4) Real Farm (6) Call of Duty: Modern Warfare (5) ARK: Survival Evolved (15) Rocket League (10) Need for Speed: Heat (12) NBA 2K20 (RE) The Forest (RE) Assassin’s Creed Odyssey (RE)

PS VR

Beat Saber (1) Blood & Truth (2) Job Simulator (3) SUPERHOT VR (4) ASTRO BOT Rescue Mission (6) Creed: Rise to Glory (5) Moss (RE) Farpoint (9) Arizona Sunshine (7) Shadow Legend VR (New)

DLC

Fortnite – The Iris Pack (New) Fortnite – The Wavebreaker Pack (1) Fortnite – Fallen Love Ranger Challenge Pack (RE) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (5) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass (New) ARK: Genesis Season Pass (RE) Apex Legends – Assimilation Pack (New) Tom Clancy’s The Division 2 – Year 1 Pass (RE) For Honor Y4S1 Battle Pass (New) The Sims 4 Tiny Living Stuff Pack (New)

F2P