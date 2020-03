Tien jaar geleden stelde de Zweedse studio Frictional Games de wereld voor aan Amnesia: The Dark Descent, een fantastische horrorervaring die vandaag de dag nog steeds trauma’s oproept bij vele gamers. Het zenuwslopende avontuur van Daniel, die zijn herinneringen moet zien terug te vinden in een “verlaten” kasteel, was indertijd zowel gevreesd als geliefd. Logischerwijs kwam er drie jaar later dan ook een vervolg, Amnesia: A Machine for Pigs, ook al werd deze door een andere studio ontwikkeld. De sequel werd dan misschien iets minder goed onthaald, maar toch bleef Amnesia populair onder de liefhebbers. De laatste aankondiging van Frictional Games zal menig horrorfan dan waarschijnlijk erg blij maken: Amnesia komt terug!

De derde telg in de Amnesia-franchise zal Amnesia: Rebirth heten en zal opnieuw ontwikkeld en uitgegeven worden door Frictional Games zelf. In Rebirth kruip je in de huid van het nieuwe personage Tasi Trianon die in de Algerijnse woestijn een tocht moet ondernemen. Die tocht gaat hoogstwaarschijnlijk gepaard met enkele zenuwinzinkingen, aangezien je wederom moet zien te rennen voor je leven. Amnesia zou immers Amnesia niet zijn zonder één of ander gedrocht dat je voortdurend op de hielen zit.

Amnesia: Rebirth staat op de planning voor de herfstperiode van 2020, maar een specifieke releasedatum is momenteel nog niet bekend. Hieronder kan je intussen wel al genieten van de eerste trailer en enkele grimmige sfeerbeelden. Nog nooit Amnesia gespeeld? Dan kan je altijd de vorige delen in bundelvorm aanschaffen via de PlayStation Store.