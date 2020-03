Nadat eerder werd aangekondigd dat een The Last of Us tv-serie momenteel in de maak is bij HBO, blijkt dat Sony eigenlijk nog meer plannen op de stapel heeft staan wat betreft tv- of filmadaptaties van hun games. Sony stichtte initieel in 2019 hun eigen divisie “PlayStation Productions” op, om op die manier hun uitgebreide bibliotheek aan games naar het witte doek te vertalen. The Last of Us is de eerste serie die hieruit voortkomt, maar zeker niet de laatste.

In een interview met The Hollywood Reporter sprak Chris Parnell, de Television co-president van Sony Pictures, over de toekomst van PlayStation Productions.

“This is the first of many shows we intend to develop with our friends at PlayStation Productions. The Last of Us is a brilliant achievement in storytelling and character development, and we are lucky to have the opportunity to work with this team to adapt it.”

Dan rest uiteraard nog de vraag wat we zoal kunnen verwachten in de toekomst. Cory Barlog gaf zo indertijd trouwens aan dat hij een God of War serie wel een goed idee vond, maar uiteraard heeft Sony nog meer games die uitstekend bronmateriaal zouden zijn voor een film of serie. Laat het speculeren alvast beginnen!