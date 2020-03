Eén van de meest interessante voorstellingen van de voorbije E3 was misschien wel GhostWire: Tokyo, een mysterieus nieuw project van de makers van The Evil Within. De game zelf zag er alleszins veelbelovend uit, maar dé ster van de show was waarschijnlijk wel Ikumi Nakamura, die wel heel enthousiast over haar project kwam vertellen. Jammer genoeg werd later bekendgemaakt dat Nakamura geen deel meer zou uitmaken van het team achter de game, maar dat heeft gelukkig geen invloed op de verdere ontwikkeling van de game als we Pete Hines van Bethesda mogen geloven.

In de nieuwste aflevering van We Have Cool Friends van Kinda Funny Games, spreekt Hines zo over verschillende onderwerpen, waaronder GhostWire: Tokyo. Veel specifieke details werden niet gegeven, maar Hines vermeldde wel dat de game het momenteel wel goed stelt:

“I’m really excited for you to see the game itself. I won’t say anything now, but it does have an interesting parallel to Doom Eternal that I’ll talk to you about once we show GhostWire that I’m curious if you picked up or noticed… After you see it, I’ll explain a little bit about it. I’m sure we’ll talk a little bit about where the connective tissue is between those two things.”

Het is zeker leuk te horen dat de ontwikkeling van de game vlot verloopt, maar laat ons even stilstaan bij deze toch wel interessante vergelijking die Hines hier trekt. GhostWire: Tokyo en DOOM Eternal hebben namelijk op het eerste zicht bitter weinig met elkaar te maken. We hebben echter momenteel nog geen concrete gameplay van GhostWire: Tokyo, dus het is even afwachten om te zien wat de link tussen beide titels dan wel is. GhostWire: Tokyo wordt dus momenteel nog steeds ontwikkeld, maar een concrete releasedatum is nog niet gegeven.