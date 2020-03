De online game Broomstick League verscheen eerder deze week als early access-titel voor de pc. Blue Isle Publishing, de uitgever van het spel, heeft aangekondigd dat Broomstick League ook voor de PlayStation 4 en Xbox One wordt uitgebracht. Dit zal pas gelijktijdig met de volledige pc-release gebeuren en naar verwachting zal dat nog negen tot twaalf maanden duren.

Broomstick League zet twee teams tegen over elkaar in een kleine arena. Spelers beschikken over een bezem waarop ze kunnen vliegen en het doel is om de bal te veroveren en die in het doel van de tegenstanders te krijgen. Je hebt ook een toverstok waarmee je diverse spreuken kunt uitvoeren om daar zo je voordeel mee te doen. Zo kun je de bal uit de handen van je tegenstander toveren of jezelf naar een kansrijke positie teleporteren.

Het spel is overduidelijk geïnspireerd op zwerkbal, de populaire sport die we uit het Harry Potter-universum kennen. Toch kunnen we ook niet voorbijgaan aan de zeer aanwezige invloeden van Rocket League, die niet alleen in de naam terug te zien zijn, maar ook in de gameplay.

Bekijk hieronder de aankondigingstrailer van Broomstick League om deze bijzondere mengelmoes van zwerkbal en Rocket League zelf te aanschouwen.