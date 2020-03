Bandai Namco brengt over iets minder dan drie weken One Piece: Pirate Warriors 4 uit. De laatste tijd is er al een enorme lading aan character trailer van de game van Omega Force verschenen en aan die reeks kunnen we nu nog weer een nieuwe video toevoegen.

In de nieuwste trailer die Bandai Namco heeft vrijgegeven wordt het personage Cavendish aan je voorgesteld. Met zijn zwaard kan hij vele tegenstanders tegelijkertijd te lijf gaan. Wanneer hij in zijn alter ego ‘Hakuba’ verandert, wordt deze snelle vechter nog dodelijker.

Je kunt de trailer van Cavendish hieronder bekijken. One Piece: Pirate Warriors 4 is vanaf 27 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.