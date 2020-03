Het is inmiddels al wel duidelijk geworden dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus ook invloed heeft op de gamesindustrie. Zo werd GDC 2020 uitgesteld nadat meerdere grote partijen hadden afgezegd vanwege het virus. Nu is er voor het eerst een ontwikkelaar die haar deuren sluit.

Bungie heeft in een blogpost laten weten dat wereldwijd alle kantoren van de ontwikkelaar zijn gesloten in verband met het coronavirus. Dit is volgens Bungie nodig om de gezondheid van alle medewerkers niet in gevaar te brengen. Dit is natuurlijk een behoorlijk ingrijpende maatregel voor een dergelijke grote studio.

De ontwikkelaar laat weten wel te beseffen dat de werkzaamheden rondom Destiny 2 wel door moeten gaan. Daarom heeft Bungie een remote werkomgeving opgezet. Op deze manier kunnen alle medewerkers wel doorgaan met hun werk. De ondersteuning van Destiny 2 zal daarom ook gewoon verdergaan, aldus Bungie.

Op korte termijn betekent dit dat het nieuwe seizoen, Season of the Worthy, gewoon op 10 maart van start gaat. Ook de terugkeer van Trials of Osiris gebeurt zoals eerder aangekondigd op 13 maart.