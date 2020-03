Ontwikkelaar Mighty Polygon en uitgever Ravenscourt hebben een nieuwe puzzelgame uit de doeken gedaan. Het spel, genaamd Relicta, is een first-person physics-based puzzelgame waarin je met de zwaartekracht en magnetisme speelt om je doelen te bereiken.

Relicta speelt zich af in de 22e eeuw. Als wetenschapper reis je af naar het verlaten Chandra Base, waar je de geheimen in een onderzoekscentrum moet zien te achterhalen. Want, ben jij echt wel de enige aanwezige? Om verder te komen krijg je puzzels voorgeschoteld, waarin je controle moet uitoefenen op de zwaartekracht en magnetisme.

De onderstaande aankondigingstrailer geeft je alvast een indruk van wat je van die puzzels kunt verwachten. Relicta komt later dit jaar uit voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. Er is nog geen releasedatum bekend.