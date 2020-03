De laatste tijd lijkt er meer slecht nieuws dan goed nieuws te zijn rondom de bekende gamesbeurs E3. Sony is bij de komende editie opnieuw niet aanwezig en Geoff Keighly annuleerde zijn jaarlijkse E3-show. Verder is in Los Angeles, waar E3 altijd plaatsvindt, de noodtoestand uitgeroepen vanwege het coronavirus. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat de E3 dit jaar helemaal niet door mag gaan.

Nu is er alweer slecht nieuws rondom E3 2020. Via Twitter heeft iam8bit, het bedrijf dat verantwoordelijk zou zijn als creative director van de show, laten weten dat het zich heeft teruggetrokken en dus niet langer betrokken is bij E3 2020. In het korte bericht wordt geen reden gegeven, dus het is onduidelijk waarom de samenwerking plotseling is beëindigd.

Het terugtrekken van iam8bit is op zijn minst opvallend te noemen. Het bedrijf werd namelijk pas ruim een maand geleden aangekondigd als partner. Als creative dirctors zouden de mensen van iam8bit voor een evolutie van de beursvloer en de ervaring moeten zorgen. De aanstelling van iam8bit was onderdeel van een nieuwe aanpak voor de aankomende E3.

Nu iam8bit zich heeft teruggetrokken, moet organisator ESA opnieuw een klap verwerken. Door al het slechte nieuws is het nu de vraag hoe E3 2020 er uiteindelijk uit komt te zien. Het evenement staat op de planning voor 9 tot en met 11 juni.

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.

— iam8bit (@iam8bit) March 5, 2020