Twitch-streamer Carl Riemer heeft zich eerder deze week behoorlijk in de nesten gewerkt. Terwijl hij live Call of Duty aan het spelen was, pakte hij een pistool dat geladen was. Na enkele seconden liet hij het pistool afgaan, zo is op de beelden te zien.

Hoewel er verder niemand gewond raakte, is deze domme actie Riemer duur komen te staan. De streamer is voorlopig geschorst door Twitch en SoaR, de esports organisatie waar Riemer bij aangesloten was, liet snel na het incident weten dat de banden met de streamer zijn verbroken en dat hij dus niet langer onderdeel van uitmaakt van het team.

Riemer heeft inmiddels excuusvideo’s gedeeld via Twitter en YouTube. In zijn verklaring noemt hij zichzelf een idioot en dat het onvergeeflijk is wat hij heeft gedaan. Ook legt Riemer uit dat hij tijdens het voorval dronken was, maar dat wapens nooit speelgoed zijn, of je nou nuchter of dronken bent.