Je moet de voorbije jaren toch wel onder een steen hebben geleefd indien je nog nooit gehoord zou hebben van Fallout 76 en wat de game zoal teweeg bracht. Bij de release was het zoeken naar positieve commentaren en Bethesda moest vervolgens noodgedwongen proberen om zoveel mogelijk de gemoederen te bedaren. Anderhalf jaar en talloze updates later blikt Pete Hines van Bethesda terug op wat de bedoeling van Fallout 76 was en wat er dan volgens hem precies misliep.

In een nieuwe aflevering van We Have Cool Friends van Kinda Funny was Hines te gast om over allerlei onderwerpen te praten. Fallout 76 was hier één van en Hines gaf hier toch wel enkele opvallende uitspraken over.

“The main reason for Fallout 76 was that the studio felt like multiplayer and shared experience was something that was brought up the most by folks who play Elder Scrolls games and Fallout games. They wanted to expand a little bit and try something different, not to the exclusion of ever making the kind of games that they’re known for.”

Fallout 76 is dus, met andere woorden, het resultaat van Bethesda die eens “iets anders” wilde doen dan voordien, omdat de spelers hierom vroegen. Hines voegde er echter wel aan toe dat de spelers in de toekomst wel een vlotte ervaring zouden moeten krijgen vanaf het begin en dat Bethesda hier uit hun fouten zal leren. Hij benadrukte hierbij dat Bethesda singleplayer titels niet achter zich zal laten in de toekomst, maar dat de studio simpelweg eens wou experimenteren met andere genres.

“Otherwise you do get pigeonholed into, like, ‘I’m only ever making this kind of game’. I mean, I think I’ve mentioned this to you before, but you don’t get Horizon Zero Dawn if that team [Guerrilla Games] sticks to what they were known for and had always made. They pivoted and tried something that I think is substantially different than what they had made before.”

Bethesda wou dus, met andere woorden, het voorbeeld van Horizon: Zero Dawn van Geurilla Games volgen om zo hopelijk ook succes te boeken. Bethesda vergat echter dat Horizon: Zero Dawn erg succesvol was omdat deze game niet tjokvol bugs zat en een sterk verhaal had. Ironisch genoeg wist Bethesda bovendien al op voorhand dat hun “experiment” slecht zou scoren.

Het moet echter gezegd zijn dat Fallout 76 intussen enigszins beter is geworden, maar nog steeds laat de game een vieze smaak na in de monden van vele gamers die deze titel kochten. Gelukkig zijn er nog de talloze nieuwe edities van Skyrim om ons mee zoet te houden.