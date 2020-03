PlatinumGames heeft vandaag de dag hun handen wel erg vol met onder andere Project G.G. en The Wonderful 101: Remastered, maar toch blijkt Hideki Kamiya van PlatinumGames nog tijd over te hebben om te dromen over meer games. Meer bepaald zou hij graag in de toekomst een nieuwe God Hand game willen maken.

Maak je echter geen zorgen als je nog nooit van God Hand gehoord zou hebben, want je bent hoogst waarschijnlijk niet alleen. God Hand is een titel die in 2006 op de PS2 verscheen en indertijd wat door de mazen van het net glipte. Doorheen de tijd wist de game echter wel een cultstatus te bereiken, mede door de erg vreemde mix van Westerse en Japanse comedy die deze old-school brawler wel erg uniek maakte.

God Hand was de laatste game van Clover Studio, maar de game blijft een speciale plek behouden in het hart van vele werknemers bij PlatinumGames, gezien verschillende ex-Clover Studio werknemers de overstap maakten naar PlatinumGames om daar aan titels zoals Bayonetta of Vanquish te werken. In zekere zin was God Hand zelfs een grote inspiratie voor de combat systemen die in deze latere games werden gebruikt.

Kamiya-san draagt God Hand ook een warm hart toe, wat “duidelijk” wordt uit de onderstaande tweet.

Voor degenen die het Japans niet meester zijn: Kamiya-san wil dolgraag een sequel maken op God Hand, maar hij zou hiervoor toestemming moeten vragen aan Capcom en aan Shinji Mikami, de maker van God Hand. Hij heeft echter zelf nog nooit de rol van producer op zich genomen en betwijfelt dus of hijzelf het project uit de grond kan stampen. Hij voegde er later nog aan toe dat zijn woorden waarschijnlijk voor de komende tien jaar zullen nazinderen bij zichzelf en bij de fans.

Het ziet er dus naar uit dat we nog even zullen moeten wachten op een nieuwe God Hand, wat ergens wel logisch lijkt gezien het drukke schema van PlatinumGames. PlatinumGames probeert momenteel bovendien te werken richting zelfpublicatie van games, dus wie weet wat de toekomst zoal in petto heeft…