Een JRPG zou geen JRPG zijn zonder epische baasgevechten en dus leek het Bandai Namco een goed idee zo’n baasgevecht in Sword Art Online: Alicization Lycoris aan ons voor te stellen om ons zo wat warmer te maken voor de game. Tijdens de “Sword Art Online Game Fan Kanshasai 2020″ stream, die zo’n drie uur duurde, werden naast het genoemde baasgevecht bovendien nog verschillende aspecten van de game besproken.

Yosuka Futami, de producer van de game, haalde zo bijvoorbeeld aan dat er “veel side activities zullen zijn naast het hoofdverhaal” en dat “individuele maps erg uitgebreid zijn, zodat ze aangepast zijn aan verschillende quests en evenementen”. Sommige van deze uitgebreide gebieden zullen bovendien bekend terrein zijn voor SAO fans, aangezien verschillende gebieden uit de anime ook in de game zullen terugkeren.

De genoemde stream kan je hieronder integraal terugvinden. Zoals wel te verwachten was, is deze echter volledig in het Japans ingesproken. Vertaalde ondertiteling kan hier misschien enige soelaas bieden. Het baasgevecht zelf start vanaf 1:41:26.