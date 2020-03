De remake van MediEvil wist vorig jaar misschien geen potten te breken, maar gooide toch hoge ogen bij fans wereldwijd. Ook wij waren best tevreden met de glorieuze terugkeer van Sir Daniel Fortesque. We sluiten ons dus luidkeels aan bij het bataljon fans dat om een remake van het minder gekende vervolg schreeuwt.

MediEvil 2 verscheen in 2000 voor de eerste PlayStation en had zeker zijn fans, al evenaarde de game nooit het succes van het inmiddels klassieke eerste deel. Spelers van de recente remake hoopten desalniettemin dat het vervolg eveneens de remake behandeling zou krijgen, met ontwikkelaar Other Ocean Emeryville weer aan het roer.

Producer Jeff Nachbaur drukt nu helaas de geruchten de kop in: een remake van MediEvil 2 staat voorlopig niet op de planning van de studio. Nachbaur voegt hier echter wel aan toe dat de ontwikkelaar maar wat graag verdere stappen wil zetten met de franchise en zelfs een idee heeft over de mogelijke richting die ze zouden kunnen uitgaan.

#MediEvil is probably the most favorite thing I’ve gotten to work on in my career. I am incredibly proud of my team and the work that they did to resurrect a classic. And if anyone is asking, yes… we have some grand plans for future Dan adventures if given the chance!

— Jeff Nachbaur (@nockeyworld) March 4, 2020