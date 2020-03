We vernemen al een hele tijd geruchten over een RPG die zich afspeelt in het Harry Potter universum en in ontwikkeling zou zijn bij Avalanche Software. Vage, onbenoemde gameplaybeelden en weinig zeggende details… daar blijft het voorlopig helaas bij. Een officiële aankondiging mochten we vooralsnog niet in ontvangst nemen.

Die aankondiging zou echter sneller kunnen volgen dan verwacht. Een vacature voor een technische artiest bij de bovenstaande studio vermeldt namelijk een AAA-titel die snel ontsluierd zou worden. En dan kunnen we niet anders dan aannemen hopen dat het hier om de fel geteasde Harry Potter game gaat. Fingers magically crossed.