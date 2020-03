Fallout 76 leek op papier een ontzettend goed idee, zoals je hier ook vanochtend hebt kunnen lezen. Een MMO in een Fallout-wereld, welke liefhebber zat hier nu niet op te wachten? Nou, blijkbaar een hele hoop, want de game kwam maar moeilijk van de grond. Dit kwam ook vooral door een aantal misstappen van Bethesda, die de uitgever nu eigenlijk allemaal recht aan het trekken is. Er valt wat van te zeggen dat Bethesda toch bleef geloven in Fallout 76 en ook alles op alles heeft gezet om de game toch naar een hoger niveau te kunnen tillen.

In de nieuwste grote update, genaamd Wastelanders, brengt Bethesda opnieuw heel veel content naar de game waar fans van zullen gaan smullen. Hieronder zie je 16 minuten gameplay van hoe deze update zich manifesteert binnen de game. Je zou haast denken dat het om een gloednieuwe solo Fallout-game gaat, zo ingrijpend is de update namelijk wel.

Zelf de update ervaren? Dat duurt nog even, vanaf 7 april komt Wastelanders naar alle versies van Fallout 76. Je checkt de nieuwe gameplay beelden hieronder.