Afgelopen weekend heeft Heritage Auctions aangekondigd dat de ultra-zeldzame Nintendo PlayStation prototype verkocht is voor $360.000. Er waren in totaal 57 biedingen tijdens een open veiling voor dit allerlaatste exemplaar, dat voortgekomen is uit een kortstondige samenwerking tussen de twee Japanse grootheden.

Er waren in totaal 200 prototypes, maar waar de andere 199 zijn gebleven blijft vooralsnog een mysterie. Het is ook onduidelijk wie de winnende bieder is, maar mid-februari was Oculus co-founder Palmer Luckey erg geïrriteerd op Twitter dat hij steeds werd overboden. Hij vroeg zich af wie er net zo gek is als hij om meer dan $300.000 te betalen voor dit prototype, hopelijk hebben we daar snel het antwoord op.

Nintendo PlayStation