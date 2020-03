Dead or Alive 6 krijgt er binnenkort een nieuw personage bij via downloadbare content. Op 10 maart zal Tamaki namelijk worden toegevoegd aan de game, zo meldt Koei Tecmo samen met ontwikkelaar Team Ninja.

Aan Famitsu de eer om de eerste gameplay footage van het van origine Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation personage te tonen. Dead or Alive 6 is al geruime tijd beschikbaar voor PS4, Xbox One en pc.