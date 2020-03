Update: De video in kwestie is weer online verschenen, zie de beelden van Warzone onderaan.

Origineel bericht: Eerdere geruchten wijzen op een release van de Warzone modus voor Call of Duty: Modern Warfare op dinsdag 10 maart, morgen dus. Hoewel Activision en Infinity Ward nog altijd niets over deze modus gemeld hebben, is er nu zoveel gelekt dat de belangrijkste details inmiddels bekend zijn.

Een YouTuber, die de modus al gespeeld heeft, heeft zijn video te vroeg online gezet en daarin kunnen veel van de gelekte details geverifieerd worden. De bewegende beelden zijn weer offline gehaald, maar de details zelf staan natuurlijk nog op het web.

Daarbij komt nog dat er op Twitch een banner online heeft gestaan ter promotie van deze modus, ook die is weer weg, maar het geeft wel aan dat de release nu echt aanstaande is. Naar verwachting komen Activision en Infinity Ward vandaag met een officiële aankondiging.

De details zijn als volgt: het betreft een free-to-play standalone Battle Royale game die cross-platform gameplay ondersteunt. Bij de release zou het totale aantal spelers 150 zijn, maar dat kan nog groeien naar 200 spelers. Hierbinnen kunnen spelers met twee, drie en vier man een team vormen.

Binnen Warzone als modus zullen twee aparte modi aanwezig zijn, maar welke dat precies zijn is nog niet bekend. Verder bestaat de map uit elementen van klassieke maps die op een natuurlijke wijze in het geheel geïntegreerd zijn.