Eerder werd al duidelijk dat Spawn naar Mortal Kombat 11 zou komen, maar details over de releasedatum en gameplaybeelden ontbraken nog. Nu heeft Warner Bros. die details bekendgemaakt, zo kun je hieronder beelden van Spawn in actie bekijken in de fighter.

Daarnaast zal het personage op 17 maart aan de game toegevoegd worden als onderdeel zijnde van het Kombat pakket. Beschik je niet over dit pakket, dan zul je vanaf 24 maart Spawn in de game treffen om mee te kunnen spelen. Als extra voor Kombat Pack houders komt Spawn met een extra skin: “Hellspawn” Jacqui Briggs.

Tevens komen er nog drie andere skins naar de game op de genoemde datum via het Matinee Skin Pack, zij het voor andere personages: “Osh Tekk Vandal” Kotal Kahn, “Swashbuckler” Erron Black en “Space Marine” Jacqui Briggs.