Later deze week verschijnt NioH 2 en vanzelfsprekend kun je in deze game weer Trophies verzamelen. De Trophies staan nog niet op het PlayStation Network, dus de onderstaande lijst is niet volledig, gezien een gedeelte van de Trophies geheim zijn.

Dat heeft te maken met het verhaal, alsook andere activiteiten die mogelijk als spoilers ervaren kunnen worden. Desalniettemin krijg je met de onderstaande lijst enigszins een idee van waar de Trophyset zoal uit bestaat. Voor het volledige overzicht raden we je aan Exophase.com even in de gaten te houden. Zodra de ontwikkelaar de Trophies online zet op het PlayStation Network, dan verschijnen ze op die website.

Verder kunnen we nog melden dat de installatiegrootte van NioH 2 niet al te omvangrijk is, zoals je hier kunt lezen.

Platinum

You Are Nioh

-Obtained all trophies.

Goud

Samurai of Legend

-Completed all missions on any difficulty level. (Does not include training missions.)

Hidden Story

-Hidden Trophy Description

Zilver

Kodama Leader

-Collected all Kodama.

Soul Searcher

-Obtained all Soul Cores.

Let There Be Light

-Dispelled every instance of the Dark Realm in the main missions.

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Brons

The Beginning of a Samurai

-Reached level 10.

Full-fledged Samurai

-Reached Level 100.

A Weapon’s Mind

-Listened to the innermost thoughts of a Yokai Weapon.

Sword Master

-Acquired mystic art for the sword.

Dual Sword Master

-Acquired mystic art for the dual swords.

Spear Master

-Acquired mystic art for the spear.

Axe Master

-Acquired mystic art for the axe.

Kusarigama Master

-Acquired mystic art for the kusarigama.

Odachi Master

-Acquired mystic art for the odachi.

Tonfa Master

-Acquired mystic art for the tonfa.

Hatchet Master

-Acquired mystic art for the hatchets.

Switchglaive Master

-Acquired mystic art for the switchglaive.

Ninjutsu Master

-Acquired mystic art for Ninjutsu.

Onmyo Magic Master

-Acquired mystic art for Onmyo Magic.

Burst Breaker

-Used the Brute, Feral, and Phantom Burst Counters five times each to counter a Burst Attack.

Match Made in Heaven

-Performed a Soul Match.

Latest Masterpiece

-Forged an item.

Remodeling Novice

-Remodeled a piece of equipment.

Tea Connoisseur

-Appraised your tea utensils 50 times.

Lover of Letters

-Displayed a calligraphy scroll in your hut.

Trinket Triumph

-Used to Kodama Bazaar.

Teamwork

-Completed 10 missions with NPCs or as Expeditions with other users. (Does not include Acolytes.)

Help Wanted

-Summoned an Acolyted from the Benevolted Grave 10 times.

Twilight Walker

-Completed your first Twilight mission.

Spa Healer

-Bathed in first hot spring.

Yokai Quelling Master

-Defeated all types of yokai.

Friend of Guardians

-Collected all Guardian Spirits.

Sudama Swapper

-Exchanged gifts with a Sudama for the first time.

Core Score

-Obtained your first Soul Core.

Friend to the Kodama

-Obtained a Kodama’s Soul Core.

Fuse It or Lose It

-Fused any Soul Core until it reached rank 9.

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description

Hidden Story Trophy

-Hidden Trophy Description