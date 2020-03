Zodra er een nieuwe update voor een game uitkomt zijn er dataminers die in de bestanden van de game duiken om te zien of er hints of verwijzingen in verstopt zitten met het oog op toekomstige content. Dat gebeurt in diverse games, waaronder Apex Legends en daar is Respawn Entertainment op een creatieve wijze mee om gegaan.

Eerder dit jaar kwam via dataminers naar buiten dat Forge waarschijnlijk het volgende personage voor de game zou zijn. Achteraf bleek dat niet te kloppen, ondanks dat dataminers verwijzingen en concept art van het personage in de game hadden gevonden. In plaats van hem werd Revenant aan de game toegevoegd.

Dat er verwijzingen naar Forge in de game werden gevonden is niet zonder reden, dit heeft de ontwikkelaar er expres ingestopt om dataminers te misleiden, wat gewerkt heeft. Dit zegt Jason McCord, design director bij de ontwikkelaar.

“Honestly, it started as a fun way to misdirect data miners who, at the time, felt like they had solved our next legend and had ruined our surprise,” “We actually purposefully leaked fake concept art and details of Forge’s kit in patches, so there would be a bread crumb trail by the time we announced him. It’s pretty insane, really. I can’t think of any other game that has gone through such hijinks.”

Een leuke manier om ervoor te zorgen dat er alsnog een verrassing overblijft, tegelijkertijd kan je door deze actie nu altijd vraagtekens zetten bij wat dataminers vinden. Dat in het kader dat wat ze vinden niet per se naar de game hoeft te komen. Het kan immers ook als misleiding bedoeld zijn.