Zodra DOOM Eternal uitkomt op 20 maart zul je eerst nog even een day-one patch moeten downloaden, dit blijkt uit een melding van TwistedVoxel die aangeeft dat de update best substantieel is.

De day-one patch is namelijk 5.1GB groot, maar om lang wachten te voorkomen op de releasedag kun je de game een paar dagen van te voren alvast pre-loaden. Wanneer de pre-load precies live gaat is nog niet bekend.

Verder heeft Billy Khan van id Software via Twitter aangegeven dat de game op alle platformen op 60 frames per seconde draait.